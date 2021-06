TS conferma: “Inter, è Alonso il preferito. Marotta direbbe sì a questa proposta”

Tuttosport conferma l'indiscrezione del Corsport: è lo spagnolo il nome preferito in casa Inter per la fascia sinistra

Anche Tuttosport conferma l'indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport: è il nome di Marcos Alonso quello balzato in pole per quanto riguarda la fascia sinistra. Spiega infatti il quotidiano torinese: "Emerson Palmieri del Chelsea e Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte sono calciatori che sicuramente piacciono ai dirigenti nerazzurri. Ma l’ex laterale della Fiorentina potrebbe essere la scelta primaria per rinforzare il reparto mancino del club campione d’Italia. Molto dipenderà proprio dal Chelsea.

Se infatti la società campione d’Europa alzasse il proprio pressing per Hakimi, e proponesse 60 milioni cash più un giocatore come contropartita tecnica, allora a quel punto Marotta e Ausilio potrebbero propendere proprio per Marcos Alonso. Lo spagnolo, a differenza del compagno di squadra Emerson Palmieri, il cui contratto con i Blues espierà nel 2022, ha un valore di mercato superiore rispetto all’italo-brasiliano, anche solo per la scadenza dell’intesa con gli inglesi, prevista nel 2023. Ma soprattutto, qualora il prezzo richiesto per il suo cartellino non fosse spropositato, sarebbe in cima alla lista dei desiderata, per qualità e caratteristiche, di Marotta e Ausilio".