Inter, l’esterno sinistro è una priorità: Emerson, Marcos Alonso e un terzo nome

I nerazzurri cercano un rinforzo di qualità per la fascia mancina: il punto sui profili presi sotto osservazione

In casa Inter uno dei ruoli da rinforzare in vista della prossima stagione è l'esterno sinistro: quest'anno si sono alternati con fortune alterne Perisic, Young e Darmian, e l'intenzione è quella di trovare un rinforzo di livello. La Gazzetta dello Sport fa i nomi: "L'esterno sinistro è una priorità. L'altro Hakimi, in sostanza. E ai sempre validi Marcos Alonso ed Emerson Palmieri è giusto aggiungere anche un altro nome, Filip Kostic, serbo dell'Eintracht".