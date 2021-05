Inter, festa Curva Nord. Il consigliere Max Bastoni: “Fate i tamponi, evitiamo polemiche”

Il consigliere comunale e regionale della Lega ha fatto un appello ai tifosi che arriveranno nei pressi del Meazza per festeggiare

L'8 maggio a San Siro si giocaInter-Samp.È la prima partita da campioni d'Italia per gli uomini di Conte e la Curva Nord vorrebbe salutarli davanti allo stadio. Hanno annunciato che lo faranno cercando di rispettare al massimo le distanze per evitare assembramenti. Ma si pensa ci sia una festa anche per il 23 maggio. La squadra quel giorno, in occasione della gara con l'Udinese, ritirerà la coppa del campionato sul prato del Meazza ed è stato annunciato sulla pagina Instagram della Nord l'avvento di una 'mega-festa'.