Inter-Samp, Prefettura: “Area intorno a San Siro per massimo 3000 persone. Ci sarà…”

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito oggi e ha deciso sulla gara di sabato

Per Inter-Sampdoria la Curva Nord ha annunciato la sua presenza per festeggiare lo scudetto con i giocatori nei pressi del Meazza. La gara si giocherà sabato pomeriggio alle 18. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito oggi per trovare una soluzione che scongiuri le aggregazioni. Si cerca di impedire quanto accaduto con i caroselli in Piazza Duomo e in tutta Milano sorti spontanei dopo il pari dell'Atalanta col Sassuolo.