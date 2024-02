Ieri contatto Sala-Zhang. “Ristrutturare San Siro? La posizione dell’Inter”

Ieri il Sindaco Sala ha avuto un contatto diretto con Steven Zhang per discutere dell'eventualità di ristrutturare San Siro

Come confermato da più parti, ieri il Sindaco Sala ha avuto un contatto diretto con Steven Zhang per discutere dell'eventualità di ristrutturare San Siro attraverso il progetto WeBuild.

"Il numero uno del club di Viale della Liberazione attende garanzie soprattutto sulla capacità dell’impianto durante i lavori di ristrutturazione e vuole ovviamente essere messo al corrente sui possibili costi da dover casomai coprire per il rinnovamento del Meazza. Il restyling dello stadio, secondo il Comune, dovrà «considerare gli sviluppi urbanistici nell’area di San Siro, in particolare per la sua riqualificazione». Con un particolare fondamentale e vincolante: l’impianto «dovrà diventare di proprietà delle squadre». L'Inter porta avanti anche il progetto relativo alla costruzione di un nuovo stadio a Rozzano, il Milan a San Donato", il commento di Tuttosport.