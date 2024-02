Davide Frattesi , a Lecce ha giocato da titolare, ha segnato e regalato un assist vincente a Lautaro Martinez. È la dimostrazione della forza dell'Inter che vive tra le prime e le seconde linee e che trova nei suoi uomini, anche quelli che partono dalla panchina, lo spirito che serve per fare andare tutto al meglio. Sarà lui, in queste ore, il protagonista della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il calciatore nerazzurro ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo e dal sito della rosea arrivano alcune anticipazioni sulle sue parole.

«La mia Inter, famiglia da scudetto. Mi sento a casa. Bravo Inzaghi, non dimentica nessuno. Il mio modello è Barella, voglio fare come lui. E se vinciamo porto anche mia nonna sul pullman», ha raccontato. Davide ha tutto per diventare un idolo nerazzurro. Nelle scorse ore, dopo la vittoria a Lecce, ha scritto dell'Inter: "Sei la mia ossessione". Parole di chi sta lasciando che la Beneamata scorra per bene nelle sue vene.