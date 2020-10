L’Inter torna alla vittoria, batte il Genoa 2-0 non rischiando mai nulla in tutta la gara. Già alla vigilia della sfida il tecnico Conte si era dichiarato non preoccupato per il momento dei nerazzurri, confermando la strada diversa presa in questa stagione. Il giorno dopo la vittoria del Marassi il tecnico dell’Inter esulta e guarda alle prossime sfide: “Avanti così”, il commento di Antonio Conte su Instagram.