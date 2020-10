Inter verso una dimensione più europea, alla ricerca del dominio. E i numeri danno ragione a Conte

L’Inter di Conte è diversa da quello della scorsa stagione. La filosofia che sta cercando di trasmettere il tecnico ai suoi giocatori è cambiata, ora i nerazzurri provano sempre a imporre il proprio gioco, a dominare la gara. L’obiettivo di Conte è quello di dare all’Inter una dimensione europea, cercando di creare più occasioni da gol, magari anche rischiando qualcosa di più in difesa.

Se per il momento i risultati non hanno sempre dato ragione all’Inter, i numeri, però, certificano il cambio di stile della squadra nerazzurra. In fatto di possesso palla la squadra di Conte è quella che ha una media maggiore di tutta la Serie A, il dato rilevante è soprattutto il possesso nella metà campo avversaria; a conferma della trazione offensiva e della voglia di attaccare con più uomini.

E non è di certo un possesso palla sterile quello dell’Inter perché la squadra di Conte è in cima anche alla classifica dei tiri totale effettuati, terza dietro a Sassuolo e Atalanta. Ma seconda per tiri effettuati nello specchio della porta. Di conseguenza arrivano anche i gol, 15 in 5 partite (secondo migliora attacco del campionato), con una media di 3 gol a partita.