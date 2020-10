Conte a Inter TV: “Col Borussia mi aspetto una bella partita. Vogliamo passare il turno”

Alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach, Antonio Conte ha parlato anche a Inter TV, dichiarando:

“Sono preparati e mi aspetto una bella partita. Vidal, Hakimi e Perisic? In Bundesliga hanno avuto esperienze importanti, ma poi bisogna calarsi nella realtà del club in cui si gioca. Non credo il loro passato in Germania possa influire più di tanto. Ciclo terribile? Dobbiamo pensare partita dopo partita, sapendo che non c’è molto tempo per recuperare. Domani c’è la Champions: vogliamo passare il turno e migliorare quanto fatto l’anno scorso“.

(Fonte: Inter TV)