Coronavirus, Conte chiede a scienziati regole per ripartire. Fase 2 in due step. “Il lockdown…”

Dopo aver illustrato l’ultimo decreto con gli aiuti per le imprese, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha parlato con i componenti del comitato scientifico: «Bisogna ripartire, indicateci le regole», ha detto loro. Arriverà settimana prossima un nuovo decreto, quello con le misure attuali sarà in vigore fino al 13 aprile. L’Italia è ancora in emergenza a causa del coronavirus ma si iniziano a vedere i segnali positivi che arrivano dall’isolamento e dal distanziamento sociale. Il governo si appresta a pianificare quindi la fase due, quella nella quale le aziende e i cittadini ricominceranno a muoversi e coesisteranno con il virus.

Il premier pensa ad una seconda fase in due step: prima ripartiranno le aziende e poi i cittadini. «Dobbiamo iniziare a predisporci per qualche misura di allentamento, perché il lockdown non può durare troppo a lungo e la sospensione dell’attività economica va contenuta il più possibile», ha detto. Servirà quindi definire «nuove modalità di organizzazione della vita sociale e lavorativa, così da poter allentare le misure e predisporre la riaccensione dei motori del Paese».

(Fonte: corriere.it)