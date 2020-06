Conte e l’unica critica mossa alla sua Inter. GdS: “Per non interrompere il magico filotto…”

“Se non vorrà interrompere il magico filotto, bisognerà percorrere altre strade. Le ultime cinque stagioni di Antonio Conte alla guida di un club, fosse la Juve o il Chelsea, si sono sempre chiuse con un trofeo. Non sarà la Coppa Italia, bisognerà inseguire il campionato (complesso) o l’Europa League (lontana): la via più breve sfuma su un gol preso da rinvio di Ospina, cosa che nemmeno in due mesi di lockdown si poteva arrivare a immaginare”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’eliminazione dell’Inter in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Da Conte – come ribadisce la Rosea- arriva solo una critica ai suoi, ossia quella di aver commesso troppe leggerezze che alla fine hanno permesso alla squadra di Gattuso di centrare la finale. Conte, però, ha ribadito l’importanza di aver intrapreso un percorso, nel corso del quale i passi falsi sono da preventivare.