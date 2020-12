Conte fredda Anna Billò: “Passo indietro? Pensate prima di fare domande”

Era teso. Tesissimo. L’eliminazione dalla Champions League è stata amarissima per Conte che non si è dato pace: “Incredibile non aver fatto un gol allo Shakhtar all’andata e al ritorno”. Ma quando gli hanno fatto notare che la sua squadra, gli ucraini li aveva battuti con una goleada nell’Europa League ad agosto, l’amarezza si è trasformata in nervosismo e ha risposto in malo modo ad Anna Billò, giornalista di Sky e conduttrice del programma dedicato alla CL.

Lei ha chiesto: “C’è stato un passo indietro e un problema nel gioco dell’Inter in Europa?”. «In che senso? Oggi Castro e i suoi – ha sottolineato Conte – hanno stravolto il loro sistema di gioco che è l’Ave Maria. Stravolgono il loro modo di giocare».

La giornalista lo ha incalzato: “Ma a questa stessa squadra avete segnato cinque gol in Europa ad agosto”. Conte ha risposto con freddezza: «Ci hanno affrontato in maniera diversa infatti. Pensate prima di fare le domande».

(Fonte: Skysport)