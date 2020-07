Conte ora conosce pregi e difetti della sua Inter. La distanza con la Juve è nelle alternative

La partita di ieri persa dall’Inter in casa col Bologna ha messo in evidenza tutti i limiti della rosa di Conte. Giocando ogni 2-3 giorni servono alternative all’undici titolare e, proprio in questo campo, l’Inter ha dimostrato di avere mancanze.

“Antonio Conte un anno fa di questi tempi si preparava al ritiro di Lugano con una conoscenza per forza di cose non approfondita dell’organico. Non è la stessa cosa, oggi. Conte sa tutto, conosce tutto, pregi e difetti di chi allena. Alcune righe sono state già tracciate. E se sulla disponibilità del gruppo di lavoro nulla può essere detto, è evidente come questa Inter stia dimostrando di non essere in grado di giocarsi lo scudetto alla pari con la Juve. E lo sta dimostrando soprattutto adesso, con partite ogni 72-96 ore, quando il ricorso alla panchina diventa sistematico, obbligato per chiunque. È soprattutto qui che l’Inter paga dazio rispetto alla squadra di Sarri. È nelle alternative che non sono all’altezza, in alcuni casi troppo lontani per spingersi oltre ragionamenti di classifica che vadano oltre la qualificazione in Champions”, spiega La Gazzetta dello Sport.