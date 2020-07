Conte non ha digerito l’episodio del rigore: “Preferisco glissare, potevamo fare…”

Il rigore sbagliato da Lautaro Martinez ha contribuito a segnare la partita giocata dall’Inter contro il Bologna. Un momento importante, che ha sicuramente destabilizzato mentalmente la squadra. Avrebbe dovuto tirarlo Romelu Lukaku, che però ha voluto generosamente cederlo al suo partner in attacco (con l’intento di ridargli fiducia in una fase delicata). Antonio Conte ha commentato l’episodio, senza entrare troppo nel dettaglio e con evidente fastidio: “Rigore? Preferisco glissare su questa situazione. Meglio rimangano nello spogliatoio queste situazioni. Potevamo fare meglio anche in quell’episodio”.