Conte: “Eriksen un grande colpo. Ha scelto l’Inter e questo non era scontato…”

L’Inter scenderà in campo domani sera contro l’Udinese. Dal mercato sono arrivate forze nuove per i nerazzurri, in particolare un innesto di qualità come Eriksen. Ne ha parlato il tecnico Conte in conferenza stampa, alla vigilia della sfida coi friulani:

“Stava giocando poco al Tottenham, solo spezzoni di gara. Tutto sommato, però, dal punto di vista fisico l’ho trovato in discreta condizione. Ieri ha fatto il terzo allenamento, sta entrando nella nostra idea di calcio. Abbiamo parlato tanto con lui per fargli capire cosa vogliamo da lui. Sicuramente è un calciatore che recepisce subito. Quindi siamo contenti di averlo con noi. Si aggiunge a un reparto con buone caratteristiche”.

“Eriksen è stato un gran colpo per il club. Stiamo parlando di un giocatore che era nelle condizioni di scegliere e ci ha scelto, questo deve darci grande orgoglio. Significa che l’Inter viene vista nella giusta maniera all’esterno. Ognuno sta contribuendo al lustro della società. Abbiamo iniziato un percorso, ci vuole pazienza. Ma sicuramente questo inizio ha dato segnali positivi all’esterno. Non era scontato che un giocatore a fine contratto del calibro di Eriksen decidesse di venire all’Inter”.