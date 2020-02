LIVE – Udinese-Inter, le parole di Conte in conferenza stampa

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, che ha sancito la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli, l’Inter di Antonio Conte, chiuso un mercato di altissimo livello grazie soprattutto all’arrivo a Milano di Christian Eriksen, si rituffa in campionato all’inseguimento della Juventus. Ad attendere i nerazzurri c’è l’insidiosa trasferta di Udine. Vietato abbassare la guardia, in palio punti importantissimi, all’inizio di un gennaio intenso e fondamentale per la stagione dell’Inter. FCInter1908.it vi riporterà in diretta le parole dell’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa di vigilia.