Inter: Conte, foto sui social dalla Pinetina: “Allenamento appena terminato”

Uno scatto del mister arriva dopo la seduta di oggi ad Appiano Gentile: si prepara ad affrontare la gara col Genoa

Da quando ha aperto il suo profilo Instagram sui social, Antonio Conte scrive ai tifosi. A volte arrivano incoraggiamenti per la squadra, a volte messaggi di carica per l'ambiente. A volte ci sono anche alcune immagini private, insieme alla moglie o alla figlia.

Ha fatto in modo di far conoscere a tutti il suo staff e i loro collaboratori e ogni tanto si fa sentire con i follower e i sostenitori nerazzurri che possono scrivergli nei commenti. Anche stavolta gli sono arrivati tanti forza e cuoricini per ringraziarlo di quanto ha fatto finora e per incitarlo per quanto si spera possa ancora fare. "Facci sognare", gli scrivono. Perché c'è tanta voglia di farlo. E il mister l'ha capito.