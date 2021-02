Inter, Fontolan: “Conte bravo, ma si è creato un personaggio. Lukaku da impazzire”

L'ex calciatore ha parlato del momento della squadra e si è soffermato sul tecnico e sul belga e il suo compagno Lautaro

A Skysport, l'ex Inter Davide Fontolan, ha parlato del momento che stanno vivendo i nerazzurri e della loro classifica. «Potrebbe vincere lo scudetto, è la favorita. Anche se io ho pure paura dell'Atalanta, anche se è a dieci punti di distacco. Dipende se riesce a sfruttare le occasioni che ha. Il Milan contro lo Spezia doveva avvantaggiarsi ma l'occasione gli è sfuggita. La squadra è fortissima, sono contento dei giocatori che ha, di Conte che è molto bravo. È particolare, è un personaggio, va capito, ma li sta facendo giocare bene i suoi. Ed è tutto in mano a loro».

-C'è qualcosa che un ex calciatore riesce a captare di Conte? Cosa vuol dire va capito?

Parlo dei miei tempi. Adesso tutti si creano dei personaggi. A me già è antipatico un allenatore quando durante una partita sta in piedi ad indicare cosa devono fare. Se è bravo un allenatore, deve stare seduto in panchina e lavora in settimana. Quando si presenta la domenica sta seduto. E dà indicazioni dalla panchina e guarda la partita, uno bravo. Poi ci sono i personaggi adesso. Tutti devono farsi vedere perché ci sono sessanta telecamere puntate su di loro. Conte si è creato un personaggio tipo Mourinho. Non è detto che sia sbagliato perché con Mou si è vinto tanto. Lui si è creato il suo personaggio e va avanti così. Però è bravissimo, uno dei migliori che ci sono in Italia.

-Ballardini ha fatto un ottimo lavoro finora?

Sì, un grandissimo lavoro. E sono contento perché sono rimasto genoano oltre ad essere interista. Prima del suo arrivo la classifica non era buona, lui ha dato entusiasmo, ha dato robustezza al reparto difensivo. E tutti i reparti hanno acquistato molto. Non è una gara facile per l'Inter perché se loro si chiudono la squadra nerazzurra non può basarsi sulle ripartenze. Devono sbloccarla subito o può diventare complicata.

-La coppia Lautaro-Lukaku sul podio degli attaccanti dell'Inter?

C'era anche Ronaldo-Vieri che non era male. O Klinsmann-Fontolan, pure (ride.ndr). Lukaku mi fa impazzire per la prova fisica. La brava persona che si vede anche in campo. Non lo aveva mai visto litigare con nessuno prima di Ibrahimovic. E di sportellate ne prende e ne dà. Mi fa impazzire, è fondamentale per la squadra. Lautaro sta facendo bene, ma Lukaku è essenziale. Se gira lui, gira la squadra.

-Dove troverà difficoltà l'Inter con questo Genoa?

Troverà difficoltà se il Genoa non si scopre, se si mettono in difesa per andare in contropiede. Se parte in contropiede l'Inter è velocissima.

