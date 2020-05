Sky – Inter, i subentrati potevano dare di più ma Conte li ha impiegati poco: i dati

L’Inter si è allenata questa mattina alla Pinetina. Conte sta intensificando il lavoro dal punto di vista atletico e spera da domani di avere una data certa sulla ripartenza e quindi una prima partita sulla quale lavorare. La squadra nerazzurra potrebbe ripartire dal recupero con la Sampdoria.

Sicuramente nelle ultime gare del campionato l’allenatore dovrà poter contare anche su chi ha dato meno. Anche rispetto alle reti segnate. Lautaro e Lukaku hanno segnato il 69% dei gol della squadra nerazzurra. Sanchez ed Esposito hanno segnato due gol in due. Se dalla parte di Seba c’è l’attenuante dell’età e dell’esperienza che manca, il cileno è il giocatore che è mancato di più all’attacco interista, anche per un infortunio di tre mesi che lo ha messo ko ad inizio stagione, dopo una pausa per le Nazionali.

Il club nerazzurro è penultimo – spiegano a Skysport – in una speciale classifica sul campionato italiano che considera i gol segnati dai giocatori entrati dalla panchina. Solo un gol realizzato da chi è entrato in un secondo momento sul campo contro i 14 gol dell’Atalanta prima in questa classifica. E Conte ha puntato poco anche sui subentrati, concedendo loro solo 1274 minuti in tutto, meno di tutti gli altri club italiani (Sarri ha concesso a chi gioca non da titolare in tutto 1938 minuti, la Lazio 1753). Del resto si è spesso parlato di livello diverso tra i titolari dell’Inter e le riserve.

(Fonte: SS24)