Inter, Kolarov per inculcare la mentalità vincente. E Conte ha già deciso dove lo schiererà

L’Inter è pronta ad accogliere Kolarov. Trovato l’accordo con la Roma, il club nerazzurro si è accordato anche col giocatore che, dopo il ritiro con la Nazionale, firmerà il suo nuovo contratto.

“Nella testa dell’ex c.t. dovrà contribuire ad inculcare una mentalità vincente a tutto il gruppo, mettendo a disposizione la sua esperienza internazionale e la sua leadership. Kolarov compirà 35 anni a novembre, ma ha dimostrato di avere ancora energie da spendere in lungo e largo sulla fascia mancina, anche se nella prima idea di Conte dovrà essere il primo ricambio di Bastoni nella difesa a tre, ruolo in cui ha giocato qualche volta nell’ultima stagione a Roma dopo aver imparato a fare il centrale nel City di Guardiola. Il piede, invece, è sempre stato caldissimo: a Roma, 19 reti e 20 assist in tre stagione. All’Inter come primo obiettivo dovrà mettere fine al tabù delle punizione: oltre due anni senza gioie. Serviva uno specialista, è arrivato uno dei migliori dell’era moderna”, spiega La Gazzetta dello Sport.