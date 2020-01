Gds – Inter, Candreva out e D’Ambrosio appena rientrato: col Cagliari Conte lancia Young?

E’ emergenza a destra per l’Inter in vista della gara di domenica contro il Cagliari: Valentino Lazaro è in partenza, mentre Antonio Candreva è squalificato. Ecco che, allora, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci a San Siro il primo esordio di questo mercato: “Con Candreva out, Lazaro sulla porta per questioni di mercato e D’Ambrosio appena rientrato da un infortunio, potrebbe toccare proprio a Ashley Young riempire il “buco” a destra. L’ex United negli ultimi anni si è diviso quasi “50-50” fra le due fasce, anche se a sinistra è piaciuto nel 3-5-2 dell’Inghilterra al Mondiale“.