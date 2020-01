Gds – Inter, emergenza a destra: col Cagliari debutta Young? Per Moses un “ma” ingombrante

E’ necessario dimenticare lo stop inaspettato di Lecce e ripartire subito: l’Inter non deve sbagliare contro il Cagliari alle 12.30 di domenica se vuole restare sulla scia della Juventus. E’ però emergenza a destra per Antonio Conte: Lazaro è in partenza, mentre Candreva è squalificato. Ecco allora che il tecnico, scrive La Gazzetta dello Sport, vaglia due opzioni nuove: “Il tecnico leccese se non vuole rischiare D’Ambrosio reduce dal secondo infortunio stagionale (ha già saltato 9 partite) potrebbe tirare fuori dal cilindro due mosse a sorpresa. Una probabile, l’altra azzardata. Entrambe vedono protagonisti due neo-acquisti: Ashley Young e Victor Moses (manca solo l’ufficialità). L’inglese si sta allenando alla Pinetina da tre giorni. E oggi, per la seconda volta, si aggregherà al gruppo.

In questa prima parte di stagione con lo United, il 34enne ha giocato a singhiozzo: 18 presenze in totale (tra Premier, coppe inglesi ed Europa League) per un totale di 1.313 minuti. Non è tanto, ma dal punto di vista fisico è integro. Sta bene. Conte lo ha (fortissimamente) voluto per tamponare l’altra emergenza, quella sulla fascia di sinistra, dove Asamoah non riesce a recuperare dai fastidi alla cartilagine del ginocchio e Biraghi resta l’unico disponibile. Ma Young è poliedrico. Sa adattarsi. In carriera ha rivestito più ruoli: esterno, difensore, attaccante. A destra e a sinistra. Negli ultime cinque stagioni, Young ha giocato un totale 8.380 minuti di cui 3.814 li ha spesi sulla fascia destra e 4.431 a sinistra. Insomma, Conte potrebbe davvero schierarlo titolare sull’out di destra, con Biraghi a sinistra. È un’opzione reale che il tecnico sta valutando.