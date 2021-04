Conte, media punti più alta che alla Juventus: primo obiettivo centrato, ora…

Ll tecnico nerazzurro sta tenendo un ruolino di marcia superiore anche rispetto ai suoi anni in bianconero

Superata indenne la trasaferta di Napoli, l'Inter prosegue nella sua marcia verso il traguardo scudetto. Tuttosport sottolinea i numeri e i meriti di Antonio Conte: "L'allenatore - in attesa di bere spumante dalla Coppa che ha già sollevato tre volte ai tempi della Juventus - può già considerare concluso il lavoro per cui era stato chiamato, considerato che è riuscito nella impresa non solo di ripetere, ma addirittura migliorare quanto fatto nel primo biennio a Torino. Nelle prime 69 partite alla Juve, Conte aveva ottenuto 155 punti, alla media di 2,24 punti/partita; all'Inter sono già 157 (media 2,27)".