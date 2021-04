Inter, ribaltate le gerarchie in Italia. E Conte vuole togliersi un ultimo sfizio

Il tecnico nerazzurro ha riportato il club ai vertici della Serie A, e punta ora a vincere lo scudetto a 11 anni dall'ultima volta

L'Inter, dopo aver passato indenne la trasferta di Napoli, vede il traguardo scudetto sempre più vicino. Antonio Conteha riportato il club nerazzurro a competere per i vertici della Serie A, ribaltando in due stagioni le gerarchie del calcio italiano. Così scrive Tuttosport: "Quando si era presentato, Conte aveva parlato di "gap" da annullare: ecco, oggi è l'Inter a essere stella cometa per la concorrenza: prevederlo soltanto un anno fa di questi tempi sembrava quanto meno un esercizio di grande ottimismo nei confronti di un progetto che ha fatto vedere tutte le sue potenzialità nella cavalcata europea chiusa con la sfortunatissima finale di Europa League persa con il Siviglia a Colonia".