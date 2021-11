“Giusto che mi paghino”. Conte paperone del calcio: più di 100mln incassati in 5 anni

Tecnico bravissimo, vincente, capace di fare la differenza. E che, dunque, viene pagato come si confà a un allenatore del suo calibro

Tecnico bravissimo, vincente, capace di fare la differenza. E che, dunque, viene pagato come si confà a un allenatore del suo calibro. Antonio Conte è uno capace di spostare gli equilibri (i tifosi dell'Inter ne sanno qualcosa) e per questo è diventato, negli ultimi anni, uno dei personaggi meglio retribuiti a livello mondiale nell'ambiente calcio. Come riporta Tuttosport, sono 100 i milioni incassati negli ultimi 5 anni: