Inter, Conte ha piani speciali per un idolo dei tifosi: “Per questo chiede sempre a Marotta…”

Antonio Conte continua a chiedere a Beppe Marotta con insistenza l’acquisto di Arturo Vidal. L’allenatore nerazzurro, infatti, crede che un elemento di così tanta esperienza internazionale possa giovare al progetto dell’Inter. Ma l’ex ct è anche convinto che King Arturo possa rivelarsi un ottimo ‘tutor’ per chi, come Barella, sta studiando da grande centrocampista. Scrive Tuttosport:

“Conte continua a chiedere con insistenza il suo pallino Arturo Vidal: il cileno si inserirebbe in un amen nei meccanismi del suo centrocampo e, a 33 anni, non avrebbe difficoltà ad accettare ogni tanto qualche panchina per tirare il fiato. Inoltre Conte è convinto che Barella crescerebbe ulteriormente se potesse lavorare al suo fianco“.

(Fonte: Tuttosport)