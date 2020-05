In Cile – Vidal, l’Inter: “Non ne abbiamo parlato, lo faremo lunedì”. L’entourage conferma

Sono ore calde sull’asse Inter-Barcellona. E non solo per il possibile trasferimento in blaugrana di Lautaro Martinez, ma anche per la possibilità che Arturo Vidal faccia il percorso inverso, riabbracciando quell’Antonio Conte che tanto preme per il suo arrivo in nerazzurro. Le voci sull’interesse interista nei confronti dell’ex Juventus sono arrivate anche in Cile, dove Vidal è ovviamente un autentico idolo.

El Grafico Chile avrebbe interpellato una fonte interna all’Inter, secondo cui al momento nulla sarebbe stato deciso in merito alla situazione di King Arturo: “Non c’è nulla, non abbiamo ancora parlato del mercato tra di noi. Lunedì ci incontreremo e parleremo di tutto. In questo momento, l’unica cosa di cui stiamo parlando è la salute“. Questo è quanto fanno sapere dal club nerazzurro.

L’entourage del calciatore, riferisce El Grafico Chile, conferma quanto dichiarato dall’Inter. Dunque, trattativa non chiusa. Ma qualcosa bolle in pentola…

(Fonte: publimetro.cl)