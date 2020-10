L’Inter insegue equilibrio, Conte ieri ha fatto una premessa importante: “Si riferiva a…”

Dati i tanti gol subiti in questo inizio di stagione, l’Inter è ancora alla ricerca del giusto equilibrio. Conte, comunque, in conferenza stampa ha voluto fare una premessa importante, dicendosi tranquillo. Scrive il Corriere dello Sport:

“E allora si tratta di sistemare quello che non sta funzionando, per trovare la quadratura, o meglio l’equilibrio che la nuova Inter sta ancora inseguendo. Conte, comunque, a questo proposito, ha voluto fare una premessa: «Io non sono preoccupato». E non si riferiva solo agli indisponibili, ma innanzitutto all’aspetto calcistico“.

(Fonte: Corriere dello Sport)