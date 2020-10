Sky – Inter, in difesa i conti non tornano. Un confronto è preoccupante

Lo ha detto Conte quando gli hanno chiesto della questione difensiva. “Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso”. Ebbene sì, l’Inter vuole diventare una squadra votata all’attacco, che gioca bene. Ma per farlo deve trovare un equilibrio che al momento fatica ad avere. E un dato lo dice. Skysport ha sottolineato con una tabella che ‘i conti in difesa non tornano’.

L’Inter, in questo inizio di stagione ha incassato 10 gol e ne ha segnati 13. Nello stesso periodo, un anno fa, con le stesse partite giocate, erano stati dieci i gol segnati ma solo due i gol incassati. La squadra nerazzurra era riuscita a fare meglio anche all’inizio della stagione 2018-2019, quando in panchina c’era Spalletti: erano stati cinque i gol incassati e sette quelli segnati.

La fase difensiva è da registrare e c’è da lavorare molto su quella. Anche Lukaku ieri, dopo aver segnato la doppietta in Champions ha sottolineato l’importanza del rimanere attenti e concentrati dietro oltre che la necessità di concretizzare di più le occasioni da gol: «Dobbiamo essere più forti mentalmente», ha sottolineato il belga.

(Fonte: SS24)