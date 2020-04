Inter, il 2020-21 di Conte è iniziato: ecco la prima importante decisione della nuova stagione

Antonio Conte guarda al presente, certo. Ma anche al futuro. Perché non c’è tempo da perdere, bisogna correre veloci per bruciare le tappe dell’avvicinamento alla Juventus e portare così l’Inter in vetta all’Italia calcistica. E allora, anche in base a quanto accaduto in questa stagione, meglio portarsi avanti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro avrebbe già preso la sua prima, importante decisione del 2020-21. Vista la straordinaria annata disputata, infatti, Stefan de Vrij sarà il leader indiscusso della difesa del prossimo anno. Una vera garanzia per tutto l’ambiente nerazzurro:

“Davanti a Samir Handanovic anche l’anno prossimo il leader della difesa sarà Stefan De Vrij: con Conte l’olandese è stato il migliore dietro, anche perché è rimasto al centro pur giocando a tre, e resta una garanzia. Con lui ci sarà anche Milan Skriniar: lo slovacco ha sofferto lo spostamento a sinistra ed è stato meno determinante rispetto alle stagioni con Spalletti. È più giovane di De Vrij (25 anni contro 28) e di sicuro farà tesoro degli insegnamenti di quest’anno. Certi sono anche la sorpresissima Alessandro Bastoni e D’Ambrosio: limitato dall’infortunio al piede, Danilo è un pezzo fondamentale del mosaico ed è pronto al rinnovo al 2022“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)