Inter, decisa la prima cessione? In cassa 20 mln: ecco l’asso di Marotta per l’assalto a…

All’orizzonte diventa sempre più concreta un’operazione in uscita per l’Inter in vista della stagione 2020-21. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Diego Godin potrebbe effettivamente lasciare i nerazzurri al termine di questa travagliata annata. Un addio per certi versi doloroso, dato lo spessore del giocatore. Anche se, con l’eventuale cessione dell’uruguaiano, Marotta potrebbe contare su 20 milioni (il risparmio sui due anni d’ingaggio restanti) buoni per l’assalto a Kumbulla, il vero obiettivo per la difesa dell’Inter:

“Più nebuloso è invece il futuro di Diego Godin. Preso a zero un’estate fa dall’Atletico Madrid, doveva dare peso internazionale alla squadra. Ma la realtà è stata diversa: uscire dalla comfort zone, la difesa a 4, gli ha fatto perdere certezze e con Conte non è scoccata la scintilla. Piace in Liga e Premier: senza il suo stipendio da 5 milioni per altre due stagioni l’Inter risparmierebbe circa 20 milioni“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)