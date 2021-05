GdS / Conte-Real, ci risiamo: Perez stuzzicato per un motivo. Ora Sergio Ramos…

Antonio Conte potrebbe ripartire dal Real: l'ex allenatore dell'Inter piace al presidente Perez e potrebbe trasferirsi a Madrid

La notizia dell'addio di Zinedine Zidane potrebbe aprire le porte del Real Madrid ad Antonio Conte , fresco di separazione dall' Inter . Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese fu vicino ai 'Blancos' già nel 2018 : "Era il 28 ottobre e un giornalista vicino al presidente arrivò ad annunciare la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Madrid per il giorno dopo alle 13.30. La mattina di quel lunedì però la trattativa tra Perez e la famiglia Conte s’incagliò e naufragò. Florentino guardò ancora al Castilla e promosse Santi Solari".

Oggi la situazione è diversa: "Le parti non si erano lasciate benissimo in quell’ottobre del 2018, però evidentemente il tempo ha favorito un riavvicinamento tra Conte e il Madrid e oggi l’ex allenatore dell’Inter è in ottima posizione per la successione di Zizou. [...] a Florentino piace parecchio l’idea di prendere uno come Conte: un tipo di gran carattere capace di riformare uno spogliatoio che il “presi” considera viziato. Nel 2018 a Sergio Ramos l’ipotetico arrivo di Conte non era piaciuto più di tanto. Oggi però il capitano è decisamente più fuori che dentro dal Real Madrid".