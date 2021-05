Inter-Inzaghi, intesa totale: scelto lo staff, i dettagli dell’accordo. L’ufficialità…

I dettagli dell'accordo tra Simone Inzaghi e l'Inter: scelto anche lo staff, mentre l'ufficialità è attesa per la prossima settimana

Come spiega la Gazzetta dello Sport, ora si attendono solo firme e annuncio: "Nei prossimi giorni sottoscriverà un biennale da 4 milioni a stagione più bonus, un bel salto visto che alla Lazio ne avrebbe guadagnati 2,5 sino al 2024. In termini economici l’Inter risparmia rispetto ai 13 milioni di Conte (nonostante la buonuscita di 6,5) e si assicura un allenatore di 45 anni che già due anni fa era stato candidato alla panchina della Juve per il dopo-Allegri. Aggiungiamoci che il suo 3-5-2 non implica rivoluzioni tattiche. Ad ogni modo l’ufficialità del nuovo legame è prevista la prossima settimana".