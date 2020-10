GdS – Inter, Conte pensa al Real Madrid: un big riposa, tornano in due. Eriksen e Sanchez…

Al netto delle dichiarazioni rilasciate, nella testa di Antonio Conte ci sono il Real Madrid e la sfida fondamentale per il cammino in Champions League di martedì a Valdebebas. Il tecnico nerazzurro ragiona sulle due partite, quella di oggi contro il Parma e quella in Spagna.

Conte deve fare a meno di Romelu Lukaku e per la prima volta si trova a dover affrontare le assenze contemporaneamente del belga e di Alexis Sanchez. L’opzione numero per affiancare Lautaro Martinez è Ivan Perisic, che potrebbe fare il pendolo con la posizione di trequartista, trasformando il 3-4-1-2 in 3-4-2-1. Ci sarà anche Erisken che, nonostante le dichiarazioni (“Chiedete a Conte perché non gioco“), avrà l’ennesima opportunità da titolare: “In realtà le chance non sono mancate, l’affidabilità va conquistata“.

Sanchez dovrebbe tornare almeno per la panchina a Madrid, contro il Real. Oggi intanto riposa Vidal, si rivedono Kolarov e Gagliardini. L’obiettivo è l’aggancio in vetta al Milan per una notte, ovvero in attesa della sfida di domani degli uomini di Pioli alle 12:30 alla Dacia Arena contro l’Udinese.