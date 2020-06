Con il Parma Skriniar squalificato ma anche Conte non sarà in panchina

Di tabelle di marcia se ne possono stilare in abbondanza. Il campo poi dice il resto. Il pari contro il Sassuolo arriva dopo una serie di errori davanti alla porta e in difesa che lasciano perplessi. Pure Antonio Conte ad un certo punto aveva aperto le braccia a bordo campo e sembrava si stesse chiedendo ‘Ma come si fa?’. La risposta dovrà trovarla ad Appiano Gentile. Ma intanto parla la classifica, meno otto punti dalla capolista ed era proprio da scongiurare. Se almeno si parla di inseguimenti. Serviva restare in scia per sperare in qualcosa di più. Ma tant’è. Il tecnico a fine partita ha sottolineato che può lavorare e basta. Ce la mette sempre tutta anche quando è in campo: urla e si sbraccia senza mai risparmiarsi. Questa volta ha pensato al turn over per provare a far riposare chi ha giocato di più, ma non è riuscito nell’intento di portare a casa i tre punti. La prossima tappa sarà il Parma e il tecnico nerazzurro non potrà, come fa sempre, pilotare i suoi dalla panchina. Era diffidato ed è stato ammonito durante la gara con il Sassuolo per una protesta di troppo. Sarà squalificato e urlerà dalla tribuna tutta la sua rabbia.