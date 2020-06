PAGELLE: Gagliardini da non dormire, Young un disastro. Difesa horror, non si salva nessuno

HANDANOVIC 6: Si ritrova a vivere un pomeriggio particolarmente vivace e di certo non se lo aspettava. Non ha grandi colpe sui gol

SKRINIAR 5: Guadagna il rigore del pareggio ma in difesa soffre maledettamente. Continua la stagione complicata

RANOCCHIA 5: Prende la decisione sbagliata e il Sassuolo va in vantaggio. Nel complesso fa rimpiangere De Vrij, tanto è vero che Conte decide di toglierlo

BASTONI 5: Inizio di partita choc. Continua a soffrire perché i giocatori del Sassuolo arrivano da tutte le parti. E lui è spesso in ritardo

MOSES 5,5: Cresce con il passare dei minuti. Ma non crea grandissimi pericoli. Meglio nella ripresa

GAGLIARDINI 4: La partita era già disastrosa. Totalmente assente in fase di filtro e non meglio in fase di appoggio. Ma il gol sbagliato è da non dormire la notte

BORJA VALERO 6: Soffre tantissimo in mezzo al campo quando il Sassuolo riparte. Ma almeno ha il merito di illudere tutti sulla possibile vittoria. Tutto vanificato

BIRAGHI 6: Anche per lui, come per Bastoni, inizio da dimenticare. Buchi preoccupanti in difesa, poi si sistema, trova il gol, trova fiducia e migliora con il passare dei minuti

ERIKSEN 5,5: Marcato a uomo, strettissimo, non riesce a illuminare come nelle prime due partita dopo il lockdown. Non riesce ad alzare il suo ritmo partita e alla fine Conte si arrende e lo toglie

LUKAKU 6: Segna, con freddezza, il rigore del pareggio. Poi mette Candreva davanti al portiere. Niente di trascendentale durante la partita ma almeno ci prova

SANCHEZ 5,5: E’ vero, regala l’assist a Biraghi. Ma nel complesso, la sua prestazione è poca cosa. Gli manca il guizzo che l’ha reso famoso

DE VRIJ 5,5: Non riesce a dare compattezza al reparto

AGOUME 6: Non male l’ingresso del ragazzino, più bravo in interdizione che a proporre gioco

CANDREVA 5: Lukaku gli regala una palla d’oro, lui conferma la mancanza di freddezza a tu per tu con il portiere

YOUNG 4: Un disastro. Provoca un rigore, ne provoca quasi un altro. Entra completamente con la testa altrove. Malissimo.

LAUTARO 6: Entra con la testa giusta. Crea occasioni, crea scompiglio e mette in continua apprensione la difesa del Sassuolo. Si fa saltare, però, con troppa facilità in occasione del 3-3

CONTE 5: Troppi, troppi cambi tutti insieme. La squadra impiega 30 minuti solo per capirci qualcosa. Le riserve non sono all’altezza dei titolari e metterne dentro così tante tutte insieme non ha pagato.