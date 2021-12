Mirror – Tottenham-Rennes non può essere riprogrammata: Conte rischia 0-3 a tavolino

L'ex allenatore nerazzurro e la sua squadra potrebbero essere eliminati direttamente dalla Conference League perché non hanno potuto giocare la gara causa covid19

Il Mirror aggiunge che per il regolamento UEFA (allegato J) 'il club che non può giocare la partita (in questo caso gli Spurs.ndr) è ritenuto responsabile per la partita non giocata. Sarà quindi decretata dall'UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body come forfait e quindi verrà assegnata la sconfitta zero a tre a tavolino'.