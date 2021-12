Tottenham-Rennes non si giocherà: ecco come verrà deciso il risultato

Ultima partita del girone G di Conference League, è stata rinviata a causa dei tanti positivi al coronavirus

Non c'è spazio nel calendario e quindi Tottenham-Rennes non sarà recuperata. Ultima partita del girone G di Conference League, è stata rinviata a causa dei tanti positivi al coronavirus negli Spurs. Come riporta Sky Sport, non è stata trovata alcuna data disponibile. Il risultato verrà deciso dalla Commissione Disciplinare Uefa.