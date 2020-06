CdS – Coppa Italia, Conte ci crede: Inter a caccia del primo trofeo dell’era Suning

L’Inter di Antonio Conte si gioca questa sera l’accesso alla finale di Coppa Italia. Un obiettivo diventato prioritario sia per il tecnico nerazzurro che per tutto il club, come scrive il Corriere dello Sport: “Il primo a crederci è proprio lui. Tanto che, negli ultimi giorni, ha costantemente martellato i suoi giocatori, rimarcando l’importanza della sfida che li attende. E ieri, mentre dirigeva una lunga seduta di rifinitura (due ore e spiccioli), Conte non ha fatto altro che ribadire il concetto, provando a trasmettere tutta la sua fiducia per la rimonta“.

OBIETTIVO CONCRETO – “A dicembre c’è stata l’amara eliminazione dalla Champions, conseguenza della sconfitta a San Siro contro un Barcellona rimaneggiato e già qualificato. Tra fine febbraio e inizio marzo, giusto prima del lockdown, invece, è arrivato il doppio “sberlone” negli scontri diretti con Lazio e Juventus, che ha fatto precipitare i nerazzurri al terzo posto, scavando un solco rispetto alle rivali ora difficile da colmare“.

CONTE E SUNING, VOGLIA DI VINCERE – “Per Conte sarebbe la prima da allenatore. Nelle sue 3 stagioni alla guida della Juventus, infatti, non è mai riuscito a sollevare il trofeo, fermandosi una volta in finale, una semifinale e un’altra nei quarti. E ci sarebbe anche un altro particolare tutt’altro che trascurabile: vincere la Coppa Italia regalerebbe anche il primo titolo a Suning, proprio all’inizio del quinto anno di proprietà“.