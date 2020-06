Inter, Conte il re degli sprint: ripresa ‘ad hoc’ per giocarsi Coppa Italia e scudetto

Un’International Champions Cup, ma con un peso specifico maggiore. Così Tuttosport definisce la Coppa Italia, che darà ufficialmente il via alla ripartenza del calcio italiano. L’Inter affronterà il Napoli nel ritorno della semifinale con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata (0-1 a San Siro firmato da Fabian Ruiz).

Dal 21 giugno sarà di nuovo tempo di Serie A con tredici partite fino al 2 agosto per la squadra di Conte. Una sorta di nuovo mini campionato, dopo oltre un mese di allenamenti individuali e di gruppo. “Fra i tecnici più abili, storicamente, a partire a razzo, c’è proprio Antonio Conte” scrive Tuttosport.

Il quotidiano analizza le partenze del tecnico nerazzurro, che con l’Inter ha fatto sei su sei in questa stagione, prima del ko contro la Juventus, con una media di 2.2 punti a partita tra tutte le competizioni fra agosto e ottobre (7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Lo stesso ritmo delle prime dieci gare con la Juve (2011-2014) e Chelsea (2016-2018), con 2.3 punti a partita. Solamente nella prima stagione alla guida dei Blues, culminata con la vittoria della Premier, l’inizio fu leggermente migliore con 2.5 punti di media.

La ripresa è stata tutt’altro che soft, con alcuni calciatori alle prese con piccoli problemi muscolari. Una ripartenza in pieno stile Conte, che insieme a Pintus e Coratti ha messo a punto un piano per rientrare nella lotta per lo scudetto.