Coppa Italia, Inter-Parma: ecco il dato sugli spettatori

A San Siro si gioca Inter-Parma. Inzaghi non ha a disposizione molti dei suoi titolari. Mancano Barella e Calhanoglu, sostituiti anzitempo nella gara con il Monza ma recuperabili per le prossime partite. Manca Lukaku alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Non c'è Handanovic, infortunato pure lui come Brozovic che sta ancora recuperando dal problema che si è manifestato nella fase finale del Mondiale.