Nel finale, il neo entrato Arkadiusz Milik approfitta di un tiro sballato di Weah e mette dentro da pochi passi il tap-in vincente che vale il pass per la finale.

La Juve affronterà la vincente dell'altra semifinale tra Atalanta e Fiorentina, con il ritorno in programma domani sera a Bergamo: viola avanti dopo l'1-0 del Franchi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.