Vrenna (pres Crotone): “Cordaz come un figlio, speriamo sia un arrivederci”

Oggi è arrivata anche l'ufficialità di Alex Cordaz all'Inter. Il portiere torna in nerazzurro dopo una lunga parabola: ecco il saluto del Crotone

Oggi è arrivata anche l'ufficialità di Alex Cordaz all'Inter. Il portiere torna in nerazzurro dopo una lunga parabola che lo ha portato, per anni, a difendere la porta del Crotone. La società rossoblù ha indetto una conferenza stampa per salutare il suo baluardo difensivo. "Ci tenevo a fare questa conferenza per salutare più che il calciatore l’uomo, un figlio. Sono stato un po’ l’artefice degli ultimi anni di carriera di Alex perché sono stato il primo a volerlo fortemente a Crotone quando lui era al Parma. Speriamo sia un arrivederci, l’augurio che gli faccio è che un giorno possa tornare anche in ruolo diverso da quello di calciatore e gli faccio grosso in bocca al lupo per la nuova avventura", è stato il commento del presidente del Crotone, Gianni Vrenna.