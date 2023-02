Cordoba: “Scudetto? La storia insegna: l’Inter lotterà fino alla fine”

Quindi io dico che l’Inter non mollerà, che ci crederà fino alla fine e ha la qualità per puntare a tutti gli obiettivi, come è sempre stato. Non bisogna mai mollare e non succederà, poi se gli altri saranno più forti allora vinceranno, ma devono dimostrarlo sul campo. L’Inter ha vinto un trofeo, è in semifinale di Coppa Italia e pure in Europa può fare strada e giocarsi le sue carte. Io non ho dubbi: l’Inter resterà viva finché l’aritmetica lo permetterà”.