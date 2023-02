Inter, cosa c’è dietro modalità e tempistiche del riscatto di Asllani

Cosa c’è dietro modalità e tempistiche di Kristjan Asllani in casa Inter . A svelarlo oggi è calciomercato.com, che fa il punto su presente e futuro del baby regista ex Empoli.

Dietro il riscatto di Asllani

“Dopo che l'infortunio di Brozovic ha portato all'accentramento di Calhanoglu, le quotazioni del giovane ex Empoli sono andate in ribasso, ma lui non si è mai scoraggiato, consapevole che il croato con il numero 77, che va verso la fine del ciclo, potrebbe lasciare presto la Beneamata. La semplicità delle condizioni dell'obbligo di riscatto tradisce la volontà da parte di Inzaghi e della società di Viale della Liberazione di puntare forte su Asllani per il prossimo futuro", si legge.