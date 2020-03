Coronavirus, De Boer: “Negli Stati Uniti il peggio deve ancora venire. Ai nostri giocatori…”

Il numero di persone contagiate dal coronavirus negli Stati Uniti sta aumentando rapidamente. Dopo l’Italia e la Cina, gli Stati Uniti sono il paese più colpito. Frank de Boer non nasconde la sua preoccupazione per una situazione che ogni giorno si fa sempre più allarmante: “In Georgia la situazione non è troppo grave, ma anche qui il numero di contagi è in aumento. New York è lo stato con il maggior numero di contagi e il maggior numero di morti. Il governatore di quello stato (Andrew Cuomo, ndr.) si è lamentato in TV della mancanza di letti e ventilatori. Il picco sarà più alto di quanto si pensasse. Il peggio deve ancora venire“, racconta l’allenatore degli Atlanta United.

CYCLETTE E FACETIME – “Ai nostri giocatori è stato dato un programma per mantenersi in forma. Il club ha anche consegnato le cyclette a casa loro in modo che possano continuare ad allenarsi. Uso Facetime con loro per chiedere come va“.

(Telegraaf)