Coronavirus, Commisso: “Alla Fiorentina situazione sempre più grave: 8-10 contagiati e…”

Tra le squadre più colpite in Serie A dal Coronavirus c’è la Fiorentina: tre giocatori (Vlahovic, Pezzella e Cutrone) sono risultati positivi al COVID-19 ma il presidente Rocco Commisso ha precisato, a Sky Sport, che il numero è più importante:

“Nella Fiorentina la situazione si sta aggravando, noi abbiamo tre dei nostri allenatori e dottori che sono in ospedale più altri che hanno preso il coronavirus ma sono a casa. Abbiamo tra le 8 e le 10 persone che sono state colpite da questa disgraziata malattia. Quindi vogliamo essere in prima linea per aiutare tutti i cittadini di Firenze e coloro che lavorano per noi, è un nostro dovere. Abbiamo organizzato questa raccolta fondi, sono contentissimo per come sta andando. Ho parlato con Iachini, Pradé, Joe Barone e con i poveri ragazzi che sono in ospedale, mando loro il mio saluto con tutto il cuore, voglio bene a tutti. Cerco di parlare il più possibile con chi porta avanti la Fiorentina, sono orgoglioso di loro. Non mi hanno lasciato venire in Italia, altrimenti sarei venuto per stargli vicino”.