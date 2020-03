Coronavirus, rischio fuga dall’Italia dei big. La FIGC chiede aiuto al Governo

La prospettiva di un taglio degli stipendi ai calciatori di Serie A per fronteggiare le perdite dovute al coronavirus potrebbe spingere alcuni campioni ad abbandonare l’Italia. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport, che scrive:

“E’ chiaro che un taglio dello stipendio potrebbe portare qualche campione presente in A a fare riflessioni sul suo futuro in Italia e questo non sarebbe un bene per il movimento. Se la A non finisse il danno per i club sarebbe di circa 720 milioni; se invece si concludesse in ritardo, molto di meno, circa 150-160 milioni ai quali ne andrebbero aggiunti altri 40-50 “cancellati” dalla Uefa per i tagli alle coppe europee. Certi numeri saranno trasmessi alla Figc per chiedere un aiuto al governo sommando le richieste di B, Lega Pro e Lnd“.

(Fonte: Corriere dello Sport)