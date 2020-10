Coronavirus, si va verso la riduzione degli spettatori per eventi sportivi. E la Serie A…

L’aumento del numero di contagi in tutta Italia rischia di incidere anche sulle partite di Serie A. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Ministro della Salute Speranza, nell’incontro con il CtS, suggerirà di ridurre l’accesso agli eventi sportivi, attualmente prefissato a 1000 posti. L’idea è di arrivare ad una soglia massima di 500 spettatori per eventi all’aperto e di 100 per quelli al chiuso. “Non è chiaro se si comprenda anche la Serie A, che è arrivata a quota mille grazie a un accordo con le Regioni. C’è anche la possibilità di scegliere una percentuale di riempimento e di un tetto, come ha proposto qualche giorno fa il governatore dell’Emilia, Stefano Bonaccini”, spiega la Rosea.