Libero – Correa e Gagliardini, un disastro: zavorre da 60 milioni per l’Inter

Libero non va per il sottile con l'argentino e il bergamasco: "Ogni volta che Gagliardini e Correa toccano palla, sbagliano qualcosa. E il Meazza mugugna. E loro si agitano e sbagliano di nuovo. Sono causa e al tempo stesso conseguenza del circolo vizioso che di tanto in tanto coinvolge i giocatori dell'Inter. Ma se in altri casi la tifoseria nerazzurra è stata piuttosto frettolosa e spietata nel giudizio, stavolta ha concesso ai due interpreti il tempo per esprimersi e il beneficio del dubbio sulle loro prestazioni: magari è il momento negativo, magari non funziona la squadra attorno a loro, magari sono gli infortuni che impediscono di entrare in forma. O non è che forse, più semplicemente, non sono all'altezza dell Inter?".